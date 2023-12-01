В Новой Зеландии впервые за сто лет родились птенцы киви

В дикой природе неподалёку от Веллингтона впервые более чем за сто лет родились два птенца киви. Это случилось через год после того, как птица была вновь завезена в столицу Новой Зеландии, сообщила The Gurdian.

"Национальная икона Новой Зеландии также является одной из самых уязвимых птиц. Защитники природы считают, что она отсутствовала в столице на протяжении нескольких поколений", — написало издание.

В 2022 году для восстановления популяции пушистых нелетающих птиц на сельскохозяйственные угодья в Макаре было выпущено 11 особей. С февраля по май этого года к ним добавились 52 птицы, а в течение следующих пяти лет планируется выпустить ещё 200. Разведением киви занимается организация Capital Kiwi Project. По словам её организатора Пола Уорда, земли, где происходит расселение, являются подходящей для птиц средой обитания.

"Этим птенцам теперь нужно постоять за себя в дикой природе. Ближайшие месяцы жизненно важны, поскольку они растут и набирают вес до такой степени, что могут отбиваться от горностаев своими большими когтями", — объяснил Уорд, добавив, что только четверть выпущенных киви находится под наблюдением, а значит, на самом деле птенцов может быть больше.

По оценкам учёных, в прошлом Новую Зеландию населяли 12 миллионов киви, однако из-за завезённых хищников и потери мест обитания их количество сократилось до 68 тысяч. Благодаря таким энтузиастам, как Capital Kiwi Project, появилась надежда исправить ситуацию.