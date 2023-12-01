В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар на вещевом рынке
Пожар на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
На полную ликвидацию спасатели потратили почти девять часов. Пострадавших в результате случившегося нет.
Работа огнеборцев на пожаре на рынке в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, о пожаре на вещевом рынке "Темерник" стало известно вечером 30 ноября. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Изначально площадь пожара была 1500 квадратов, позднее она выросла до четырёх тысяч. Локализовать огонь удалось во втором часу ночи.
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Кадр из видео Telegram / МЧС России