Подсчитано, сколько часов проводят за столом переговоров Путин и Си Цзиньпин

Он уточнил, что часть этого времени лидеры провели в переговорах с глазу на глаз, тем более что у Путина и Си Цзиньпина была такая возможность. Уходящий год запомнится взаимными визитами лидеров двух стран, каждый из которых был знаковым. Моргулов напомнил, что сначала председатель КНР всего через десять дней после своего переизбрания на этот пост посетил Россию с государственным визитом, а в октябре уже российский президент принял участие в работе форума "Один пояс — один путь" в качестве почётного гостя.