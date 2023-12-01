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Подсчитано, сколько часов проводят за столом переговоров Путин и Си Цзиньпин

Посол Моргулов: Путин и Си Цзиньпин провели за переговорами 15 часов в октябре

1 декабря, 08:29
<p>Путин и Си Цзиньпин провели за столом переговоров 15 часов в октябре 2023 года. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/transcripts/70751/photos/70666" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Путин и Си Цзиньпин провели за столом переговоров 15 часов в октябре 2023 года. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре 2023 года провели за столом переговоров в общей сложности порядка 15 часов. Такими подсчётами поделился в пятницу, 1 декабря, российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times.

Он уточнил, что часть этого времени лидеры провели в переговорах с глазу на глаз, тем более что у Путина и Си Цзиньпина была такая возможность. Уходящий год запомнится взаимными визитами лидеров двух стран, каждый из которых был знаковым. Моргулов напомнил, что сначала председатель КНР всего через десять дней после своего переизбрания на этот пост посетил Россию с государственным визитом, а в октябре уже российский президент принял участие в работе форума "Один пояс — один путь" в качестве почётного гостя.

"Два лидера в общей сложности провели за столом переговоров, в том числе с глазу на глаз, беспрецедентные полтора десятка часов", — отметил посол.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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