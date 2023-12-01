В Госдуме предложили считать налоговый вычет за детей по-новому

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассчитывать сумму налогового вычета за детей, исходя из прожиточного минимума региона. По её словам, фиксированная сумма — мера бесполезная, так как в каждой области социально-экономическая ситуация отличается. Копия письма парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Сейчас вычет составляет 1400 рублей на первого ребёнка, 1400 рублей — на второго, 3000 рублей — на третьего и каждого следующего. Он предоставляется каждый месяц до момента, пока доход родителя не превысит 350 тысяч рублей. Депутат считает, что такой вычет теряет полезность в разные социально-экономические периоды.