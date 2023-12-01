В Госдуме предложили считать налоговый вычет за детей по-новому
Лантратова: Налоговый вычет за детей надо привязать к прожиточному минимуму
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассчитывать сумму налогового вычета за детей, исходя из прожиточного минимума региона. По её словам, фиксированная сумма — мера бесполезная, так как в каждой области социально-экономическая ситуация отличается. Копия письма парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Сейчас вычет составляет 1400 рублей на первого ребёнка, 1400 рублей — на второго, 3000 рублей — на третьего и каждого следующего. Он предоставляется каждый месяц до момента, пока доход родителя не превысит 350 тысяч рублей. Депутат считает, что такой вычет теряет полезность в разные социально-экономические периоды.
Поэтому законодатель предложила рассчитывать сумму, обращая внимание на прожиточный минимум региона, который постоянно пересматривается в зависимости от экономического положения. Она призывает установить вычет на первого ребёнка на отметке в 20% от величины прожиточного минимума, на второго — 30%, на третьего и последующих — 50%, а также повысить сумму дохода родителя, с которой можно получить льготу, до 1 млн рублей.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ. Той же категории граждан предложили разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом за жильё.
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