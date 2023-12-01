Захарова предупредила ФРГ о риске разрыва отношений после закрытия генконсульств
Германия закрыла три генконсульства в РФ — Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде — в рамках курса на разрыв отношений с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Абсолютно очевидно, что данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении", — отметила дипломат.
Напомним, накануне, 30 ноября, прекратило работу Генконсульство Германии в Калининграде. Остаются работать Посольство ФРГ в Москве, Генконсульство в Санкт-Петербурге и три почётных консула во Владивостоке, Казани и Саратове.
ТАСС / Валерий Шарифулин