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1 декабря, 12:24

Захарова предупредила ФРГ о риске разрыва отношений после закрытия генконсульств

Германия закрыла три генконсульства в РФ — Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде — в рамках курса на разрыв отношений с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Абсолютно очевидно, что данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении", — отметила дипломат.

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Напомним, накануне, 30 ноября, прекратило работу Генконсульство Германии в Калининграде. Остаются работать Посольство ФРГ в Москве, Генконсульство в Санкт-Петербурге и три почётных консула во Владивостоке, Казани и Саратове.


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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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