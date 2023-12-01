Захарова предупредила ФРГ о риске разрыва отношений после закрытия генконсульств

Германия закрыла три генконсульства в РФ — Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде — в рамках курса на разрыв отношений с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Абсолютно очевидно, что данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении", — отметила дипломат.