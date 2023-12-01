"Ёлку желаний" установят в рамках церемонии награждения "Зелёной премии" в Москве
"Ёлку желаний" установит Российский экологический оператор в Москве в рамках проведения церемонии награждения на "Зелёной премии". Мероприятие состоится в понедельник, 4 декабря. Об этом сообщили на сайте премии.
"В этом году мы в РЭО решили поддержать акцию в офлайн-формате и установить на церемонии награждения "Зелёной премии" "Ёлку желаний". У каждого гостя премии будет возможность поучаствовать и сделать добрый подарок", — приводит слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева телеканал "360".
Ожидается, что гости мероприятия смогут исполнить около 60 материальных желаний разного номинала (от 1500 до 30 тысяч рублей) со всей России. Акция проводится российской организацией "Движение первых". Она продлится с 4 декабря этого года до 28 февраля следующего. Принять участие в ней могут представители государственных учреждений, коммерческих организаций и частные лица.
"Ёлка желаний" — ежегодная всероссийская благотворительная акция, в рамках которой каждый может исполнить желания детей, нуждающихся в поддержке. Так, например, в прошлом году глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции исполнил мечту семилетнего Глеба Богатырёва из Ростовской области, который загадал погладить настоящего пингвина. Также в рамках акции детские мечты исполнили глава российского Минздрава Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Агентство "Москва" / Авилов Александр