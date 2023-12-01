Тело мужчины выбросило на пляж в Крыму, он может быть одним из пропавших во время шторма

Тело мужчины выбросило на пляж посёлка Гурзуф в Крыму. Предварительно, это один из пропавших во время "шторма века", сообщает Mash.

Тело заметила местная жительница, которая гуляла по набережной имени А.C. Пушкина, в районе южных ворот санатория "Гурзуфский". Она вызвала на место специалистов, которые осмотрели погибшего и выяснили, что его вынесло на берег из Чёрного моря. Сейчас полицейские устанавливают личность жертвы шторма.