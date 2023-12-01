Тело мужчины выбросило на пляж в Крыму, он может быть одним из пропавших во время шторма
Тело мужчины выбросило на пляж крымского Гурзуфа
Тело мужчины выбросило на пляж посёлка Гурзуф в Крыму. Предварительно, это один из пропавших во время "шторма века", сообщает Mash.
Тело заметила местная жительница, которая гуляла по набережной имени А.C. Пушкина, в районе южных ворот санатория "Гурзуфский". Она вызвала на место специалистов, которые осмотрели погибшего и выяснили, что его вынесло на берег из Чёрного моря. Сейчас полицейские устанавливают личность жертвы шторма.
Как сообщал Лайф, 26–27 ноября на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века". В результате удара стихии в Крыму погибло пять человек. Были затоплены 159 частных домов, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка, 60 дач. Только по предварительным оценкам, сумма ущерба, который нанёс Республике Крым мегашторм, достигла 39,7 миллиарда рублей.
ТАСС / Сергей Мальгавко