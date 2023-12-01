Политолог считает отмену выборов на Украине верным, но бесполезным решением

Киев предпринял разумный для сохранения власти шаг, отказавшись от парламентских и президентских выборов в Украине до отмены военного положения. Однако, это вряд ли поможет Владимиру Зеленскому и его команде упрочнить своё положение, а лишь отсрочит падение киевского режима. Об этом, а также о том, какими последствиями это обернётся для нынешней украинской власти и как на такое решение отреагирует Запад, рассказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

"Западной элитой выборы воспринимаются как формальный показатель принадлежности того или иного государства к классу демократических. Выборы — очень важный аргумент для обоснования поддержки, которую оказывают европейские государства Украине", – объяснил политолог в беседе с MK.ru, отметив, что отмена выборов в какой-то степени рушит основания для европейской поддержки Киеву, ведь теперь элите ЕС будет сложнее обосновать, почему они спонсируют очень недемократично отменяющий выборы режим.

Впрочем, это обстоятельство не стоит переоценивать, добавил он, это лишь один из аргументов для поддержки Украины, и его легко можно заменить. Например, сослаться на боевые действия и прочие тяготы, которым подвергается страна.

В США на этот вопрос наверняка смотрят так же как и в ЕС, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ. Просто они будут использовать другие аргументы для обоснования военной помощи и прочих видов поддержки Украины. При этом западные союзники вряд ли будут давить на Зеленского, чтобы изменить решение об отмене выборов, учитывая, что оно было поддержано всеми фракциями Верховной Рады. А даже если такое давление и будет оказано, то вряд ли приведёт к положительному результату.