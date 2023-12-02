Один человек умер на месте: Пожилой водитель сбил двух пешеходов в Саратове и скрылся

В Саратове пожилой водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. ДТП произошло рано утром 2 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1939 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, наехал на двух пешеходов на проспекте 50 лет Октября. В результате ДТП один пешеход — женщина 1967 года рождения — от полученных травм скончалась на месте, второй пешеход — женщина 1974 года рождения — доставлена в больницу.

"Водитель после совершения наезда на пешеходов… покинул место происшествия. Принятыми мерами розыска автомобиль и его водитель незамедлительно были установлены", — уточнили в ведомстве, добавив, что сейчас выясняются все обстоятельства аварии.