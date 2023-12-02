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2 декабря, 06:41

Один человек умер на месте: Пожилой водитель сбил двух пешеходов в Саратове и скрылся

В Саратове водитель сбил двух пешеходов, один скончался на месте аварии

<p>Смертельное ДТП в Саратове. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/chpsaratov/32534" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chpsaratov</a></p>

Смертельное ДТП в Саратове. Обложка © t.me / chpsaratov

В Саратове пожилой водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. ДТП произошло рано утром 2 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1939 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, наехал на двух пешеходов на проспекте 50 лет Октября. В результате ДТП один пешеход — женщина 1967 года рождения — от полученных травм скончалась на месте, второй пешеход — женщина 1974 года рождения — доставлена в больницу.

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"Водитель после совершения наезда на пешеходов… покинул место происшествия. Принятыми мерами розыска автомобиль и его водитель незамедлительно были установлены", — уточнили в ведомстве, добавив, что сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Рыбинском районе Красноярского края произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. В результате произошедшего погиб один человек, пятеро пострадали.

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Иван Косицын
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