Не только Москва и Петербург: Названо 7 российских городов, куда стоит отправиться ради музеев

Посетить интересные музеи можно не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других российских городах. Аналитики составили подборку регионов, и в списке, в частности, оказалась Казань, где есть один из крупнейших художественных музеев страны.

"Загляните туда, чтобы увидеть древнерусскую иконопись, европейскую гравюру и русскую живопись, в том числе знаковые работы Репина, Шишкина, Фешина и многих других художников. А чтобы узнать историю региона, отправляйтесь в Национальный музей Республики Татарстан", — пишет RT со ссылкой на результаты опроса.

Кроме того, любителям искусства может понравиться Самарский областной художественный музей, где представлены произведения таких мастеров, как Архип Куинджи, Василий Поленов, Илья Репин и Василий Суриков. А если вам по душе не только искусство, но и космос, стоит посетить музей "Самара космическая", где в качестве сувенира можно купить еду в тюбиках. Далее в рейтинге аналитиков идёт Саратов. По мнению экспертов, визит в этот город будет неполным без Государственного художественного музея имени А.Н. Радищева.

"В коллекции — произведения русских художников: основателя музея Боголюбова, Рокотова, Брюллова, Левитана и многих других. Безусловно, европейское искусство тоже представлено. Например, в музее можно увидеть картину великого итальянца Вазари", — напомнили россиянам.

А в Екатеринбурге аналитики советуют посетить Музей истории и Музей изобразительных искусств, где хранится уникальный Каслинский чугунный павильон. В перечень включили и Владивосток, где одними из лучших музеев являются Приморская государственная картинная галерея и заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Кроме того, можно съездить в Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова. Сейчас там проходит выставка, которая посвящена русскому классическому искусству.

А в Перми аналитики призывают обратить внимание на музей современного искусства PERMM, который считается ведущим за пределами Москвы и Петербурга. Там можно ознакомиться с работами ряда российских художников, а до февраля 2024 года для всех желающих доступна необычная инсталляция, посвящённая проблеме чистой воды.