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2 декабря, 14:02

Немецкая журналистка, которую Лавров поставил на место, ранее работала в России

Журналистка Deutsche Welle* Александра фон Намен, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место в ходе брифинга по итогам саммита ОБСЕ, несколько лет работала в Москве. Об этом говорится в её биографии, опубликованной на сайте немецкого издания.

Лавров поставил на место немецкую журналистку на саммите ОБСЕ. Видео © VK / МИД России

В частности, там указано, что Намен входит в число самых опытных репортёров. Она возглавляла бюро в Москве и в течение пяти лет освещала темы, связанные с российской политикой. Кроме того, во время президентства Дональда Трампа журналистка работала в Вашингтоне. Сейчас же она руководит офисом Deutsche Welle* в Брюсселе.

Как ранее писал Лайф, Лавров, отвечая на вопрос Намен, призвал не искажать его слова и заявил, что не будет "разжёвывать" сотрудникам СМИ, как следует подавать информацию. Кроме того, российский министр высказался по поводу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля, покинувших саммит ОБСЕ. Лавров назвал их трусами.

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* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова
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