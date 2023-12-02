Немецкая журналистка, которую Лавров поставил на место, ранее работала в России
Журналистка Deutsche Welle* Александра фон Намен, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место в ходе брифинга по итогам саммита ОБСЕ, несколько лет работала в Москве. Об этом говорится в её биографии, опубликованной на сайте немецкого издания.
Лавров поставил на место немецкую журналистку на саммите ОБСЕ. Видео © VK / МИД России
В частности, там указано, что Намен входит в число самых опытных репортёров. Она возглавляла бюро в Москве и в течение пяти лет освещала темы, связанные с российской политикой. Кроме того, во время президентства Дональда Трампа журналистка работала в Вашингтоне. Сейчас же она руководит офисом Deutsche Welle* в Брюсселе.
Как ранее писал Лайф, Лавров, отвечая на вопрос Намен, призвал не искажать его слова и заявил, что не будет "разжёвывать" сотрудникам СМИ, как следует подавать информацию. Кроме того, российский министр высказался по поводу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля, покинувших саммит ОБСЕ. Лавров назвал их трусами.
* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.
VK / МИД России