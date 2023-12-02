СМИ узнали о подготовке покушения на убившего 25 человек в Афганистане принца Гарри

По данным немецких оперативников, планы радикалов связаны со службой Гарри в составе контингента британской армии в Афганистане, который участвовал в операциях против боевиков "Талибана"* и других террористических организаций. Так, неделю назад медиапортал "Аль-Каиды"* призвал осуществить нападение на члена британской королевской семьи, чтобы поддержать палестинское движение ХАМАС. Вместе с тем боевики призывали нанести удары по личному составу ВВС Британии.

Ранее принц Гарри рассказал, какие воспоминания не включил в скандальную автобиографическую книгу Spare ("Запасной"), опубликованную в начале этого года. Он уточнил, что не стал обнародовать всё, чтобы не компрометировать отца и брата. Стоит отметить, что в книге герцог Сассекский подробно излагает детали личной жизни, о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане.