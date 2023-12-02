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2 декабря, 19:34

Крупный пожар на авторынке в Набережных Челнах локализован

МЧС: Пожар на рынке в Набережных Челнах локализован на площади 6,8 тыс. квадратов

<p>Кадры с места крупного пожара на рынке в Набережных Челнах. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/13860" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Кадры с места крупного пожара на рынке в Набережных Челнах. Обложка © t.me / МЧС России

Сотрудники аварийно-спасательной службы локализовали пожар на авторынке "Гараж-500" в Набережных Челнах. Об этом передаёт телеграм-канал МЧС России.

"В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 6800 квадратных метров", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что 2 декабря на авторынке "Гараж-500", расположенном в Набережных Челнах, произошёл крупный пожар. Он разгорелся почти до семи тысяч квадратных метров.

Алексей Соловьёв
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