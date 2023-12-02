Крупный пожар на авторынке в Набережных Челнах локализован
МЧС: Пожар на рынке в Набережных Челнах локализован на площади 6,8 тыс. квадратов
Кадры с места крупного пожара на рынке в Набережных Челнах. Обложка © t.me / МЧС России
Сотрудники аварийно-спасательной службы локализовали пожар на авторынке "Гараж-500" в Набережных Челнах. Об этом передаёт телеграм-канал МЧС России.
"В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 6800 квадратных метров", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что 2 декабря на авторынке "Гараж-500", расположенном в Набережных Челнах, произошёл крупный пожар. Он разгорелся почти до семи тысяч квадратных метров.