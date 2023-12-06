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День памяти Александра Невского, День лентяя, Митрофанов день: Праздники и приметы 6 декабря

Сегодня, 6 декабря 2023 года, один из праздников в России посвящён правителю и полководцу, благодаря которому Русь выстояла в трудные времена. Также на этот день приходится один из профессиональных праздников сотрудников органов внутренних дел.

5 декабря, 21:01
<p>6 декабря отмечается День памяти великого князя Александра Невского. Фото © Shutterstock</p>

6 декабря отмечается День памяти великого князя Александра Невского. Фото © Shutterstock

День памяти великого князя Александра Невского

6 декабря в России отмечается церковный праздник, посвящённый выдающейся исторической личности, — День памяти святого благоверного князя Александра Невского:

  • Празднуется несколько раз в году, привязан к разным событиям.
  • 6 декабря приурочено ко дню погребения князя во Владимире.
  • В этот день в церквях и храмах к святому обращают молитвы.
  • Проводятся также светские мероприятия, посвящённые роли Александра Невского в истории России.

Память святого благоверного князя Александра Невского чтят несколько раз в году. 12 сентября это делают в день перенесения мощей в Санкт-Петербург, 6 декабря — в день его погребения во Владимире, 1 декабря его поминают как покровителя православия в Эстонии и Прибалтийском крае, а 5 июня память Александра Невского чтут в день Собора Ростово-Ярославских святых.

Александр Невский — князь новгородский и великий князь владимирский — родился 30 мая 1220 года в Переславле-Залесском. Он стал правителем Новгорода, когда для Руси было трудное время: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались шведы и немцы. Александр возглавил русские войска. Во время битвы при впадении реки Ижоры в Неву он с немногочисленной дружиной 15 июля 1240 года разгромил многочисленное войско шведов. Та битва получила название Невская и стала легендарной. Самого Александра тоже стали звать Невским.

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Зимой 1242 года он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы тогда были полностью разгромлены, и имя Александра прославилось по всей Святой Руси. Скончался великий князь 27 ноября (14-го по старому стилю) 1263 года в Городце, недалеко от Владимира. 6 декабря (23 ноября по старому стилю) 1263 года был погребён в Рождество-Богородичном монастыре. Святому посвящены многочисленные храмы в России и за её пределами.

День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ

6 декабря отмечается День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

6 декабря отмечается День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

6 декабря в России отмечается праздник борцов с распространителями различного зелья — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД РФ. Рассказываем о нём:

  • Это официальный российский ведомственный праздник.
  • Учреждён в 2016 году приказом министра внутренних дел РФ.
  • Приурочен к дате создания первого антинаркотического подразделения.
  • Отмечается на уровне ведомства и в профессиональном кругу.

После развала СССР Россия унаследовала систему работы МВД по борьбе с наркотиками, но, как и всё в то время, она подверглась реформам. Так, уже 6 декабря 1991 года в системе МВД было создано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Эту дату спустя 25 лет решили считать профессиональным праздником борцов с наркотрафиком.

Сейчас в составе МВД России действует Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, созданное в 2016 году. Оно борется с преступными группировками, занимающимися выпуском и продажей запрещённых веществ. В современном мире, открытом для транспортных потоков, для этого нужно тесно сотрудничать с зарубежными антинаркотическими структурами. Работа эта очень сложная, но крайне необходимая как для каждой страны по отдельности, так и для всего человечества в целом.

День микроволновой печи

"Галилео". Микроволновка. Видео © YouTube / GalileoRU

6 декабря в России можно отметить праздник, посвящённый изобретению крайне популярного в наше время прибора, — День рождения микроволновой печи. Рассказываем о нём:

  • Это американский неформальный праздник.
  • Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 6 декабря.
  • Приурочен к дате получения патента на такое устройство в 1946 году.

Микроволновая печь, которую также называют СВЧ-печью, — это уже незаменимый для нашего времени прибор. Она позволяет всего за пару минут разморозить или разогреть пищу без огня и раскалённых электричеством поверхностей. "Днём рождения" этой печи принято считать 6 декабря 1946 года. Именно в эту дату, согласно американским источникам, получил патент на такое устройство инженер военно-промышленной компании Raytheon Перси Спенсер. В США этот неофициальный праздник так и называется — Национальный день микроволновой печи (National Microwave Oven Day).

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На самом деле принцип работы СВЧ-печи придумали за пару десятков лет до Спенсера. Использование высокочастотных радиоволн для нагрева стало возможным благодаря появлению ламповых радиопередатчиков примерно в 1920-х годах. Уже через десять лет этот принцип в щадящем режиме использовали как медицинскую терапию. Первая СВЧ-печь называлась Radarange и была выпущена в 1947 году американской фирмой Raytheon — той самой, где работал Перси Спенсер. Устройство предназначалось только для военных. По-настоящему бытовое устройство вышло на рынок в 1955 году от компании Tappan Company. В СССР выпуск этих устройств был освоен только в 1980-х годах.

День лентяя

6 декабря отмечается День лентяя. Фото © Shutterstock

6 декабря отмечается День лентяя. Фото © Shutterstock

Сегодня, 6 декабря, в России отмечается забавный праздник — День лентяя, который в некоторых источниках называют даже всемирным. Вот что о нём известно:

  • Это российский неформальный праздник.
  • Отмечается ежегодно 6 декабря, по календарю не смещается.
  • Предлагается в этот день дать себе отдохнуть, позабыв о заботах.

Кто придумал отмечать День лентяя и почему именно 6 декабря, неясно. Несмотря на то что некоторые называют его всемирным, на деле упоминается он только в русскоязычном сегменте Интернета. Всё празднование сводится к отправке друг другу забавных открыток с призывом хоть в этот день как следует отдохнуть.

Интересно, что такой праздник не один. Есть ещё Всемирный день лени, который отмечается 20 августа. И он правда международный: распространился по миру много лет назад из Колумбии.

Лень принято считать одним из человеческих пороков, но не всё так однозначно. Она может быть и защитным механизмом организма, пытающимся оградить человека от растущего стресса. Некоторые психологи отмечают, что лень — не явление в себе, а следствие. Например, она может быть вызвана переутомлением, в том числе эмоциональным, недомоганием, нелюбимой работой, неподготовленностью к решению сложных задач. Всё это не нужно путать с просто вредной привычкой, присущей некоторым. Но сегодня, в День лентяя, дать себе отдохнуть можно просто так. Праздник ведь!

Приметы 6 декабря

Митрофанов день

6 декабря Русская православная церковь чтит память святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. Родился он в 1623 году во Владимирской земле. Половину жизни прожил в миру, у него были жена и дети. Когда ему было 40 лет, супруга скончалась, он решил посвятить жизнь Богу. Подвижничество начал в монастыре недалеко от Суздаля и вскоре стал там игуменом. Митрофан проявил себя там и вскоре был назначен главой Унженской обители в Костромской земле, а затем и новой Воронежской епархии. Ему пришлось стать обличителем раскола и сподвижником патриотических начинаний царя-реформатора Петра I.

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На Руси в эту дату отмечали Митрофанов день. Было принято устраивать народные гуляния и посиделки за столом. Последние, правда, были ограниченными по обилию яств, потому что день приходился на разгар Рождественского поста. Дата считалась подходящей для гаданий, особенно на суженого. Под запретом были ссоры и выяснение отношений. На Митрофанов день не планировали дальние поездки: в пути могло случиться что-то нехорошее.

Погодные приметы 6 декабря

  • Ясное небо — к суровой зиме с метелями.
  • Облака низко висят — к морозам.
  • Красная луна — к сильному ветру.
  • Облака растянулись полосками — к теплу.

Именинники 6 декабря

6 декабря может отмечать именины российский актёр Фёдор Добронравов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

6 декабря может отмечать именины российский актёр Фёдор Добронравов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

На сегодняшний день, 6 декабря, приходятся именины обладателей следующих имён:

  • Александр;
  • Алексей;
  • Борис;
  • Григорий;
  • Иван;
  • Макар;
  • Серафим;
  • Фёдор.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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