Освобождённые из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Две гражданки России и Израиля — Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, недавно освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС, выступили на митинге в Тель-Авиве в поддержку семей заложников. Они потребовали освобождения остальных людей, оказавшихся в секторе Газа не по своей воле.

"Хочу сказать всем спасибо! Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников", — приводит слова Елены РИА "Новости".