Освобождённые из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве
Военный атташе России в Израиле Владимир Герасименко, Елена Труфанова, Ирина Татти и посол России в Израиле Анатолий Викторов. Обложка © X (ранее Twitter) / Russia in Israel
Две гражданки России и Израиля — Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, недавно освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС, выступили на митинге в Тель-Авиве в поддержку семей заложников. Они потребовали освобождения остальных людей, оказавшихся в секторе Газа не по своей воле.
"Хочу сказать всем спасибо! Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников", — приводит слова Елены РИА "Новости".
На данный момент сын Елены Александр и его невеста Сафир остаются в заложниках. Среди выступавших также были другие освобождённые и их родственники.
Напомним, 29 ноября в пресс-службе ХАМАС сообщили о решении освободить двух россиянок — Елену Труфанову и ее мать Ирину Татти. Там подчеркнули, что пошли на это в ответ на "усилия президента РФ Владимира Путина". Уже на следующий день Международный Комитет Красного Креста подтвердил их освобождение.