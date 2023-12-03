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3 декабря, 05:38

Освобождённые из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

<p>Военный атташе России в Израиле Владимир Герасименко, Елена Труфанова, Ирина Татти и посол России в Израиле Анатолий Викторов. Обложка © X (ранее Twitter) / <a href="https://twitter.com/israel_mid_ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russia in Israel</a></p>

Военный атташе России в Израиле Владимир Герасименко, Елена Труфанова, Ирина Татти и посол России в Израиле Анатолий Викторов. Обложка © X (ранее Twitter) / Russia in Israel

Две гражданки России и Израиля — Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, недавно освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС, выступили на митинге в Тель-Авиве в поддержку семей заложников. Они потребовали освобождения остальных людей, оказавшихся в секторе Газа не по своей воле.

"Хочу сказать всем спасибо! Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников", — приводит слова Елены РИА "Новости".

На данный момент сын Елены Александр и его невеста Сафир остаются в заложниках. Среди выступавших также были другие освобождённые и их родственники.

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Напомним, 29 ноября в пресс-службе ХАМАС сообщили о решении освободить двух россиянок — Елену Труфанову и ее мать Ирину Татти. Там подчеркнули, что пошли на это в ответ на "усилия президента РФ Владимира Путина". Уже на следующий день Международный Комитет Красного Креста подтвердил их освобождение.

Матвей Константинов
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