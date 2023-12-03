США планируют в 2024 году разместить наземные ракеты средней дальности в Азии для сдерживания КНР
Nikkei Asia: США разместят ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе
Вашингтон намерен разместить новые наземные ракеты средней дальности в регионе Индийского и Тихого океанов в 2024 году. Такое заявление сделал представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США (USARPAC) Роб Филипс в интервью Nikkei Asia.
По словам Филипса, планируется развернуть наземные прототипы зенитной ракеты SM-6 и крылатой ракеты Tomahawk с потенциальной дальностью полёта от 500 до 2,7 тысячи километров. Однако он не рассказал, где и когда именно могут развернуть эти ракеты. Американская армия, указал Филипс, идёт на этот шаг с целью "усиления сдерживания Китая".
По информации источников издания, предположительно, Армия США разместит ракеты средней дальности на американских базах на Гуаме. Вместе с этим Япония и Филиппины, которые активно сотрудничают с США в вопросах безопасности, не очень хорошо относятся к перспективе размещения нового вооружения на своей территории. Эти страны опасаются, что тогда они могут стать целью для Китая в случае эскалации конфликта в регионе.
А ранее Лайф писал, что США попросили Японию разместить на её островах ракеты для противодействия Китаю. Представитель правительства страны не исключил, что они будут размещены на острове Кюсю. Позднее в Кремле заявили, что пристально следят за намерениями Вашингтона развернуть в Азии новые ракеты средней дальности. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна, который сообщил, что Америка в следующем году развернёт в Индо-Тихоокеанском регионе новое вооружение.
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