США планируют в 2024 году разместить наземные ракеты средней дальности в Азии для сдерживания КНР

Вашингтон намерен разместить новые наземные ракеты средней дальности в регионе Индийского и Тихого океанов в 2024 году. Такое заявление сделал представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США (USARPAC) Роб Филипс в интервью Nikkei Asia.

По словам Филипса, планируется развернуть наземные прототипы зенитной ракеты SM-6 и крылатой ракеты Tomahawk с потенциальной дальностью полёта от 500 до 2,7 тысячи километров. Однако он не рассказал, где и когда именно могут развернуть эти ракеты. Американская армия, указал Филипс, идёт на этот шаг с целью "усиления сдерживания Китая".

По информации источников издания, предположительно, Армия США разместит ракеты средней дальности на американских базах на Гуаме. Вместе с этим Япония и Филиппины, которые активно сотрудничают с США в вопросах безопасности, не очень хорошо относятся к перспективе размещения нового вооружения на своей территории. Эти страны опасаются, что тогда они могут стать целью для Китая в случае эскалации конфликта в регионе.