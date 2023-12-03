Представительство РФ: С некоторыми россиянами в Газе не удаётся связаться
С некоторыми россиянами в секторе Газа не удаётся связаться, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Она также пока не смогла подтвердить информацию о гибели нашего соотечественника на территории палестинского анклава.
"Да, есть [те, с кем не удаётся связаться]. Мы продолжаем пытаться с ними связаться", — сказала Зарипова в беседе с ТАСС.
Она отметила, что эвакуация россиян из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По её словам, списки на выход постоянно дополняются.
Напомним, вывоз россиян из сектора Газа был возобновлён 2 декабря. А сегодня через КПП Рафах палестино-египетскую границу пересекли 133 наших соотечественника. С ними работают сотрудники МЧС РФ, вскоре их доставят в Москву.
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