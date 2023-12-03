Представительство РФ: С некоторыми россиянами в Газе не удаётся связаться

С некоторыми россиянами в секторе Газа не удаётся связаться, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Она также пока не смогла подтвердить информацию о гибели нашего соотечественника на территории палестинского анклава.

"Да, есть [те, с кем не удаётся связаться]. Мы продолжаем пытаться с ними связаться", — сказала Зарипова в беседе с ТАСС.