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4 декабря, 00:25

Открытое горение на заводе спецавтомобилей в Москве ликвидировано

МЧС: Огнеборцы ликвидировали открытое горение на заводе автомобилей в Москве

Открытое горение на заводе специализированных автомобилей в Москве ликвидировано. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале МЧС России.

В Москве загорелось здание на Открытом шоссе. Видео © t.me / МЧС России

"В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

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Лайф сообщал, что пожар произошёл на территории Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА). На этом предприятии производятся специализированные транспортные средства и прицепы к различным машинам. Возгоранию был присвоен третий, повышенный, ранг сложности.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Алексей Соловьёв
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