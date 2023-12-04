Открытое горение на заводе спецавтомобилей в Москве ликвидировано
МЧС: Огнеборцы ликвидировали открытое горение на заводе автомобилей в Москве
Открытое горение на заводе специализированных автомобилей в Москве ликвидировано. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале МЧС России.
В Москве загорелось здание на Открытом шоссе. Видео © t.me / МЧС России
"В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Лайф сообщал, что пожар произошёл на территории Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА). На этом предприятии производятся специализированные транспортные средства и прицепы к различным машинам. Возгоранию был присвоен третий, повышенный, ранг сложности.
t.me / МЧС России