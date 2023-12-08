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День художника, День сала, Клим Холодный: Праздники и приметы 8 декабря

8 декабря 2023 года два очень разных профессиональных праздника отмечаются в России: один посвящён людям творческим, а второй — тем, кто на рабочем месте — за предельную точность и достоверность. Также на этот день приходятся два забавных зарубежных праздника.

7 декабря, 21:01
<p>8 декабря отмечается Международный день художника. Обложка © Shutterstock</p>

8 декабря отмечается Международный день художника. Обложка © Shutterstock

Международный день художника

8 декабря в России и за рубежом отмечается праздник, посвящённый людям с уникальным талантом, — Международный день художника. Вот несколько фактов о нём:

  • это интернациональный неофициальный праздник;
  • учреждён в 2007 году Международной ассоциацией "Искусство народов мира";
  • отмечается ежегодно в фиксированную дату — 8 декабря;
  • к нему обычно приурочены различные выставки.

Международный день художника — праздник, официально не признанный, поэтому широко не отмечается. К тому же в России и других странах есть свои подобные даты. Одна из них приходится на 25 октября — на день рождения Пабло Пикассо.

Международный день художника могут отмечать не только профессионалы, которые получили специальное образование, но и любители. Он посвящён всем, кто своим графическим творчеством пытается принести больше красивого в этот мир.

Провозгласила этот праздник Международная ассоциация "Искусство народов мира", учреждённая в 1988 году Н. И. Корниловым, деятелем искусства, художником и писателем. Он долгие годы собирал коллекции картин и подарил их музеям в разных городах России. Кроме того, Николай Изосимович открывал художественные галереи, организовывал выставки, помогал начинающим художникам.

День образования российского казначейства

8 декабря отмечается День образования российского казначейства. Фото © ТАСС/ Станислав Тихомиров

8 декабря отмечается День образования российского казначейства. Фото © ТАСС/ Станислав Тихомиров

8 декабря в России отмечается профессиональный праздник — День образования российского казначейства. Рассказываем о нём:

  • это официальный российский ведомственный праздник;
  • приурочен к дате подписания указа об основании такой структуры;
  • отмечается ежегодно 8 декабря, по календарю не смещается;
  • празднуется в профессиональном кругу.

День образования российского казначейства приходится на 8 декабря, поскольку именно в эту дату в 1992 году Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ № 1556 "О Федеральном казначействе", согласно которому и было учреждено это ведомство.

История же его уходит ещё во времена Древней Руси, когда должность казначея появилась при княжеских и боярских дворах. Эти люди отвечали за хранение материальных ценностей, то есть казны. Когда княжества стали объединяться в одно государство, изменился и масштаб работы казначеев. В XV веке в период правления Ивана III уже появились казённые дворы, а при Петре I в 1710 году была создана Счётная или Казначейская контора (просуществовавшая до 1742 года). В 1821 году был создан Департамент государственного казначейства в структуре Министерства финансов, ставший ядром всей системы казначейской службы России.

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Сегодня Федеральное казначейство — это федеральный орган, который следит за обеспечением исполнения бюджета страны, кассовым обслуживанием выплат, контролирует финансовые операции. Это ведомство находится в ведении Минфина РФ. В его состав входят 22 структурных управления и региональные подразделения. В свой профессиональный праздник работники ведомства получают поздравления от руководства, коллег и представителей власти.

День сала

8 декабря отмечается День сала. Фото © Freepik / jcomp

8 декабря отмечается День сала. Фото © Freepik / jcomp

8 декабря есть повод отметить в России необычный праздник — День сала. Он появился в календаре недавно. Предлагаем узнать о нём больше:

  • это американский неофициальный праздник;
  • отмечается там с 2018-го каждый год 8 декабря;
  • учреждён Коалицией здоровых жиров (Healthy Fats Coalition);
  • цель — продвижение этого продукта.

Да, удивительно, но этот праздник пришёл к нам из-за океана, хотя, казалось бы, логичнее ему было бы появиться, например, на Украине. На самом деле там такой тоже есть, но отмечается в другую дату — 27 августа.

Коалиция здоровых жиров, которая учредила этот праздник в США, ставит своей целью победить появившееся в последние годы предубеждение в отношении сала. Там подчёркивают: если этот продукт употреблять в меру, он не будет вреден для организма, даже наоборот.

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Да, сало очень калорийно (около 770 килокалорий на 100 граммов), поэтому его боятся все, кто следит за фигурой. И напрасно: этот продукт вполне может входить в диету блюстителей здорового образа жизни. Главное — не употреблять его больше 30 граммов в день, то есть только пару кусочков. Хоть основу сала составляет жир, в нём также содержатся витамины А, Е и D и арахидоновая кислота, которая помогает поддерживать иммунитет. Также содержит много легкоусвояемого селена — природного антиоксиданта. Узнав всё это, сегодня, в День сала, вполне можно позволить себе его отведать.

День путешественника во времени

8 декабря отмечается День путешественника во времени. Фото © "Назад в будущее". Режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл. / Kinopoisk.ru

8 декабря отмечается День путешественника во времени. Фото © "Назад в будущее". Режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл. / Kinopoisk.ru

На 8 декабря приходится ещё один малоизвестный в России забавный праздник — День путешественника во времени:

  • он неофициальный, придуман в США в 2007 году;
  • отмечается ежегодно в фиксированную дату — 8 декабря;
  • предлагается в шутку вести себя в этот день как прибывший из другого времени.

Название праздника — День путешественника во времени — в оригинале звучит несколько иначе: День "Притворяйся, что ты — путешественник во времени" (Pretend To Be A Time Traveler Day). Конечно, такой праздник не может быть официальным. Это шуточное событие, предложенное на одном из американских форумов в 2007 году. Автор отмечал, что тема путешествий во времени давно овладела мыслями людей, и это хороший повод для веселья.

Инициатор предложил такую идею: нужно к этому дню подготовить себе костюм путешественника во времени и вести себя так, как ему и полагается. Примеры можно найти в фильмах: смотреть вокруг с удивлением, не понимать простых вещей, задавать глупые вопросы. Задумка участникам форума показалась забавной, и многие её поддержали. Впрочем, нужно отметить, что она подошла бы для весёлой вечеринки, а вот праздновать так День путешественника во времени на улице или на работе вряд ли стоит: отправят ещё куда-нибудь для проверки психического здоровья, и точно не в другую эпоху.

Приметы 8 декабря

Клим Холодный

8 декабря Русская православная церковь чтит память священномученика Климента, апостола от семидесяти, четвёртого папы Римского. Крещение принял от апостола Петра, стал одним из его ближайших учеников. Наставник рукоположил Климента в епископа Римского, и тот служил на этом посту с 92 по 101 год, своей добродетельной жизнью был примером для гордых жителей города, тем самым склоняя их к христианству. Это беспокоило императора Траяна, и тот сначала отправил Климента в ссылку в каменоломни недалеко от Херсонеса Таврического, а затем приказал убить его, бросив в море с грузом на шее.

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На Руси этот день носил название Клим Холодный из-за ударяющих к этому времени морозов. У хозяек была традиция вывешивать постиранное бельё, чтобы стужа "выбивала" из вещей болезни и всё недоброе, передавала человеку здоровье. Запрещалось жаловаться на холод, ругаться и выяснять отношения. В еде следовало быть сдержанным из-за Рождественского поста.

Погодные приметы 8 декабря

  • Снегопад на Клима Холодного — к богатому урожаю в следующем году.
  • Петухи утром раскричались — к потеплению.
  • Иней на сухой траве — к сильным морозам.
  • Небо пеленой затянуло — к снегу.

Именинники 8 декабря

8 декабря именины может отмечать российский актёр Ярослав Бойко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / boyko1970

8 декабря именины может отмечать российский актёр Ярослав Бойко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / boyko1970

День ангела в первый зимний месяц: кто отмечает именины в декабре 2023 года

День ангела в первый зимний месяц: кто отмечает именины в декабре 2023 года

Сегодня, 8 декабря, именины отмечают обладатели следующих имён:

  • Александр
  • Андрей
  • Василий
  • Виктор
  • Григорий
  • Дмитрий
  • Иван
  • Николай
  • Павел
  • Пётр
  • Семён
  • Серафим
  • Ярослав.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и счастья!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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