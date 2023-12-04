В СК раскрыли новые подробности громкого убийства подростка на остановке в Иркутске

Шесть человек задержали по делу об убийстве 15-летнего школьника на остановке в Иркутске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Среди них есть подростки, некоторые из задержанных уже привлекались к уголовной ответственности.

"Следователями СУ СК России по Иркутской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Подозреваемые характеризуются отрицательно, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности", — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Установлено, что вечером 2 декабря они вышли из сауны и пошли на остановку, где после "малозначительного словесного конфликта" с компанией из пяти подростков начали их избивать, а погибший получил не менее четырёх ножевых ранений. Виновники быстро скрылись, однако оперативно были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Хулиганство". У задержанных провели обыски — изъяли телефоны и нож, которым был убит подросток. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подозреваемые в убийстве 15-летнего подростка. Фото © Telegram / "Следком38"

Подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка. Фото © Telegram / "Следком38"