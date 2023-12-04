В СК раскрыли новые подробности громкого убийства подростка на остановке в Иркутске
Шесть человек задержали после убийства школьника на остановке в Иркутске
Шесть человек задержали по делу об убийстве 15-летнего школьника на остановке в Иркутске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Среди них есть подростки, некоторые из задержанных уже привлекались к уголовной ответственности.
"Следователями СУ СК России по Иркутской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Подозреваемые характеризуются отрицательно, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности", — говорится в опубликованном сообщении ведомства.
Установлено, что вечером 2 декабря они вышли из сауны и пошли на остановку, где после "малозначительного словесного конфликта" с компанией из пяти подростков начали их избивать, а погибший получил не менее четырёх ножевых ранений. Виновники быстро скрылись, однако оперативно были задержаны.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Хулиганство". У задержанных провели обыски — изъяли телефоны и нож, которым был убит подросток. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Подозреваемые в убийстве 15-летнего подростка. Фото © Telegram / "Следком38"
Подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка. Фото © Telegram / "Следком38"
Напомним, громкое убийство 15-летнего школьника в Иркутске произошло 2 декабря. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако было поздно. Правоохранители оперативно задержали виновников, двое из них успели убежать на 200 километров от города. Мэр Иркутска Руслан Болотов пообещал оказать помощь родным погибшего.
Telegram / "Следком38"