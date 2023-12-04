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4 декабря, 08:51

В ходе наземной операции Израиля в Газе погибли уже 75 солдат ЦАХАЛ

IDF: Число погибших военных Израиля в ходе наземной операции в Газе выросло до 75

Число погибших во время наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа выросло до 75. Убиты ещё трое израильских военнослужащих, сообщили на сайте армейской пресс-службы.

Представители ЦАХАЛ уточняют, что в ходе боевого столкновения с палестинскими радикалами погибли 19-летний сержант, проходивший срочную службу, а также 22-летний и 36-летний майоры в отставке. Таким образом, общее число потерь в рядах Армии обороны Израиля с 7 октября увеличилось до 401.

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Ранее Лайф писал, что за время обострения конфликта на Ближнем Востоке погибло 398 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ХАМАС же заявили, что за сутки в Газе в результате израильских ударов погибли более 700 палестинцев.

Обложка ©

AP / TASS / HO

Ян Поланин
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