От тревожности до поражения печени: Россиянам перечислили последствия "моды" на витамины Терапевт Савельева: Бесконтрольный приём витаминов опасен для здоровья 4 декабря, 08:39 Чтобы узнать, нужны ли конкретному человеку витамины, требуется анализ крови на их содержание. Фото © gpointstudio / freepik

В преддверии зимы световой день укорачивается, сезонные овощи и фрукты покидают наш рацион, а организм, казалось бы, нуждается в витаминных добавках. Согласно опросу 2022 года, 92% россиян заявили, что принимают витамины, причём назначают их себе самостоятельно. И только 8% перед покупкой консультируются с врачом. Но не все витаминные комплексы так безобидны, как принято о них думать. Подробнее об этом читателям Лайфа рассказала старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

Так, по словам собеседницы Лайфа, передозировка жирорастворимых добавок особенно опасна. Речь идёт о витаминах A, D, E.

Распространённое заблуждение: чем больше витаминов пить, тем лучше это скажется на организме. Это не так, переизбыток витаминов может и навредить. Все нюансы употребления витаминных добавок знает только врач, не поленитесь обратиться к специалисту, чтобы избежать неприятных, а порой и опасных последствий для себя терапевт Олеся Савельева

Симптомы передозировки витамина А — поражение печени. Желтуха, увеличение органа в размерах, слабость, тошнота и рвота.

— поражение печени. Желтуха, увеличение органа в размерах, слабость, тошнота и рвота. При избытке витамина D появляется тревожность, повышается давление. В почках начинает откладываться кальций, что в дальнейшем чревато камнями. В норме витамин D вырабатывается при воздействии солнечных лучей, но и сбалансированной диеты в большинстве случаев достаточно, чтобы обеспечить нужное количество биологически активного вещества.

появляется тревожность, повышается давление. В почках начинает откладываться кальций, что в дальнейшем чревато камнями. В норме витамин D вырабатывается при воздействии солнечных лучей, но и сбалансированной диеты в большинстве случаев достаточно, чтобы обеспечить нужное количество биологически активного вещества. Ненормированный приём витамина E ведёт к повышению уровня холестерина в крови. Важно знать, что при одновременном употреблении витамина и курении повышается риск инсультов.

Олеся Савельева отметила, что во врачебной практике нередки случаи, когда люди самостоятельно назначают себе витамины, но не имеют специальных знаний об их совместимости и в итоге пьют препараты впустую.

"К примеру, витамин В1 бесполезен, если его принимать в комплексе с В2 и В3, так как они не дадут ему усвоиться. А препараты, влияющие на уровень железа, рекомендуется употреблять совместно с витамином С для наилучшего усвоения. Совмещать приём препаратов железа с кальцием и магнием нельзя, поскольку они блокируют его всасывание и курс лечения не даст эффекта", — добавила собеседница Лайфа.

Врачи считают, что потребность организма в витаминах зависит от региона проживания человека, важно учитывать и самочувствие пациента. Полноценное и разнообразное питание удовлетворяет нужду в витаминах и минералах. Чтобы точно узнать, нужны ли конкретному человеку витамины, лучше провести анализ крови на их содержание.

Ранее врач общей практики посоветовал россиянам пить витамин D круглый год. Ведь в большинстве российских регионов слишком мало солнечных дней, чтобы организм вырабатывал его в необходимом количестве.

Авторы Андрей Горяничев