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От тревожности до поражения печени: Россиянам перечислили последствия "моды" на витамины

Терапевт Савельева: Бесконтрольный приём витаминов опасен для здоровья

4 декабря, 08:39
<p>Чтобы узнать, нужны ли конкретному человеку витамины, требуется анализ крови на их содержание. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/young-pregnant-woman-taking-medicine_15972583.htm#query=%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0&position=17&from_view=search&track=ais&uuid=2cc192a9-e7b4-44b7-83ad-cc6a7a3b0ceb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gpointstudio / freepik</a></p>

Чтобы узнать, нужны ли конкретному человеку витамины, требуется анализ крови на их содержание. Фото © gpointstudio / freepik

В преддверии зимы световой день укорачивается, сезонные овощи и фрукты покидают наш рацион, а организм, казалось бы, нуждается в витаминных добавках. Согласно опросу 2022 года, 92% россиян заявили, что принимают витамины, причём назначают их себе самостоятельно. И только 8% перед покупкой консультируются с врачом. Но не все витаминные комплексы так безобидны, как принято о них думать. Подробнее об этом читателям Лайфа рассказала старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

Так, по словам собеседницы Лайфа, передозировка жирорастворимых добавок особенно опасна. Речь идёт о витаминах A, D, E.

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Распространённое заблуждение: чем больше витаминов пить, тем лучше это скажется на организме. Это не так, переизбыток витаминов может и навредить. Все нюансы употребления витаминных добавок знает только врач, не поленитесь обратиться к специалисту, чтобы избежать неприятных, а порой и опасных последствий для себя

терапевт Олеся Савельева

  • Симптомы передозировки витамина А — поражение печени. Желтуха, увеличение органа в размерах, слабость, тошнота и рвота.
  • При избытке витамина D появляется тревожность, повышается давление. В почках начинает откладываться кальций, что в дальнейшем чревато камнями. В норме витамин D вырабатывается при воздействии солнечных лучей, но и сбалансированной диеты в большинстве случаев достаточно, чтобы обеспечить нужное количество биологически активного вещества.
  • Ненормированный приём витамина E ведёт к повышению уровня холестерина в крови. Важно знать, что при одновременном употреблении витамина и курении повышается риск инсультов.
Названы продукты, которые помогут восполнить нехватку "солнечного" витамина

Названы продукты, которые помогут восполнить нехватку "солнечного" витамина

Олеся Савельева отметила, что во врачебной практике нередки случаи, когда люди самостоятельно назначают себе витамины, но не имеют специальных знаний об их совместимости и в итоге пьют препараты впустую.

"К примеру, витамин В1 бесполезен, если его принимать в комплексе с В2 и В3, так как они не дадут ему усвоиться. А препараты, влияющие на уровень железа, рекомендуется употреблять совместно с витамином С для наилучшего усвоения. Совмещать приём препаратов железа с кальцием и магнием нельзя, поскольку они блокируют его всасывание и курс лечения не даст эффекта", — добавила собеседница Лайфа.

Врачи считают, что потребность организма в витаминах зависит от региона проживания человека, важно учитывать и самочувствие пациента. Полноценное и разнообразное питание удовлетворяет нужду в витаминах и минералах. Чтобы точно узнать, нужны ли конкретному человеку витамины, лучше провести анализ крови на их содержание.

Россиянам рассказали, как лечить нервное истощение с помощью хурмы

Россиянам рассказали, как лечить нервное истощение с помощью хурмы

Ранее врач общей практики посоветовал россиянам пить витамин D круглый год. Ведь в большинстве российских регионов слишком мало солнечных дней, чтобы организм вырабатывал его в необходимом количестве.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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