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4 декабря, 08:56

Песков: Авторский экземпляр мемуаров Назарбаева будет передан Путину

Президент РФ Владимир Путин получит авторский экземпляр мемуаров бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе". Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу. Она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр", — сказал он.

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Напомним, мемуары первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вышли 1 декабря. Сам бывший лидер постсоветской республики оценивает в книге Владимира Путина как "человека слова и дела", которому удалось вернуть России статус мировой державы. Он затронул в произведении множество тем, среди которых — внебрачные дети и протесты начала 2022 года. По словам Назарбаева, ими руководили из штаба в Киеве.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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