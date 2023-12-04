В тестировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, сообщили в ЦБ

В следующем году около 30 российских банков будут задействованы в тестировании цифрового рубля. Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По её словам, к настоящему моменту в пилотировании цифрового рубля задействованы 13 финорганизаций.

"Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году, мы думаем, в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку", — отметила Скоробогатова.

Она добавила, что в 2025 году Центробанк ожидает начало более масштабного использования цифрового рубля.