В тестировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, сообщили в ЦБ
ЦБ РФ: Около 30 банков задействуют в тестировании цифрового рубля в 2024 году
В следующем году около 30 российских банков будут задействованы в тестировании цифрового рубля. Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По её словам, к настоящему моменту в пилотировании цифрового рубля задействованы 13 финорганизаций.
"Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году, мы думаем, в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку", — отметила Скоробогатова.
Она добавила, что в 2025 году Центробанк ожидает начало более масштабного использования цифрового рубля.
Напомним, цифровой рубль — третья форма национальной валюты в России наравне с наличными и безналичными рублями. Ранее в Центробанке уже заявляли, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России в 2025–2027 годах. В начале сентября стало известно, что тестировать его начали 13 банков.
Shutterstock