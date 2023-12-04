В новых регионах РФ пенсии получают уже более миллиона человек

Уже свыше одного миллиона жителей новых субъектов России получают федеральные пенсии. Как отметил председатель Соцфонда Сергей Чирков, в настоящее время специалисты продолжают работу по назначению государственных выплат. Так называемый переходный период в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует до марта 2024-го.

"Российские пенсии получают уже свыше миллиона граждан четырёх новых субъектов России. Наши специалисты продолжают работу по назначению средств, чтобы ещё больше жителей получали положенное пенсионное обеспечение и узнавали о других мерах господдержки", — сказал Чирков.

По данным Соцфонда, федеральные пенсии в ДНР получают 474 тысячи человек, в ЛНР — 373 тысячи, в Запорожской области — 140,5 тысячи, в Херсонской области — 54 тысячи. Чтобы оформить пенсии или пособия, следует обратиться в ближайшее отделение фонда или МФЦ, также подать все необходимые документы можно через "Госуслуги".