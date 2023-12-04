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4 декабря, 11:31

В новых регионах РФ пенсии получают уже более миллиона человек

Соцфонд: Уже более миллиона жителей новых регионов получают российские пенсии

Уже свыше одного миллиона жителей новых субъектов России получают федеральные пенсии. Как отметил председатель Соцфонда Сергей Чирков, в настоящее время специалисты продолжают работу по назначению государственных выплат. Так называемый переходный период в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует до марта 2024-го.

"Российские пенсии получают уже свыше миллиона граждан четырёх новых субъектов России. Наши специалисты продолжают работу по назначению средств, чтобы ещё больше жителей получали положенное пенсионное обеспечение и узнавали о других мерах господдержки", — сказал Чирков.

По данным Соцфонда, федеральные пенсии в ДНР получают 474 тысячи человек, в ЛНР — 373 тысячи, в Запорожской области — 140,5 тысячи, в Херсонской области — 54 тысячи. Чтобы оформить пенсии или пособия, следует обратиться в ближайшее отделение фонда или МФЦ, также подать все необходимые документы можно через "Госуслуги".

Названы категории россиян, которые получат повышенную пенсию в декабре

Названы категории россиян, которые получат повышенную пенсию в декабре

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Требования документа вступают в силу с 2024 года. А в декабре некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на получение двойных выплат. Это связано с досрочным начислением январской выплаты из-за технической корректировки праздничных дат.

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ТАСС / Олег Елков

Наталья Исакова
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