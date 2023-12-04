ВСУ за сутки потеряли до 90 солдат на двух важных участках фронта

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 90 военнослужащих на двух направлениях фронта — Херсонском и Запорожском. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Так, на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения удалось уничтожить до 50 бойцов ВСУ. Вместе с тем противник потерял три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу "Гиацинт". В ведомстве добавили, что российской авиацией и огнём артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Тягинка. Что касается Запорожского направления, то там нашим военнослужащим удалось отбить атаку штурмовых групп 118-й мехбригады ВСУ в районе населённого пункта Нестерянка.

"На Запорожском направлении общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля", — добавили в ведомстве.