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Опубликовано 4 декабря 2023, 11:55

ВСУ за сутки потеряли до 90 солдат на двух важных участках фронта

МО РФ: ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях потеряли до 90 бойцов

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 90 военнослужащих на двух направлениях фронта — Херсонском и Запорожском. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Так, на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения удалось уничтожить до 50 бойцов ВСУ. Вместе с тем противник потерял три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу "Гиацинт". В ведомстве добавили, что российской авиацией и огнём артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Тягинка. Что касается Запорожского направления, то там нашим военнослужащим удалось отбить атаку штурмовых групп 118-й мехбригады ВСУ в районе населённого пункта Нестерянка.

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"На Запорожском направлении общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля", — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении за сутки до 100 человек. Также благодаря эффективному взаимодействию российской армейской авиации и артиллерии противник потерпел разгром в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область).

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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