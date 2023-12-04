Путин счёл недопустимым, когда "люди годами сидят под следствием"

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым, когда "люди годами сидят под следствием". Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Что касается сроков предварительного следствия, здесь решений было много, но далеко не всё решено, следить нужно самым внимательным образом. <...> Люди под следствием сидят годами. Это недопустимо", — отметил глава государства.

Кроме того, Путин высказался и о проблеме пыток в России. По его словам, о каждом подобном "уродливом явлении" в тюремной и правоохранительной системах должно непременно становиться известно.