Объявленный в розыск основатель "Тануки" раскрыл своё местонахождение
Объявленный в розыск основатель "Тануки" и "Ерша" находится в Лондоне
Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов оказался шокирован новостью о том, что МВД РФ объявило его в международный розыск. По словам предпринимателя, он сейчас находится в Лондоне.
"Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге", — сказал он в интервью порталу forbes.kz, отметив, что вышел из всех российских проектов.
Бизнесмен подтвердил, что по иску действительно было начато судебное разбирательство, однако последние пару лет оно протекало в гражданском порядке, ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло.
Напомним, в середине ноября ресторатор был объявлен в федеральный розыск. Как уже рассказывал Лайф, уголовное дело, возбуждённое в отношении него, связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в "Москве-Сити". Арендодатель "Промтехноком" обвинил руководство премиального спортзала, в том числе и учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей — из-за неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. В итоге 20 ноября на Орлова подали уже в международный розыск.
ТАСС / Андрей Титов