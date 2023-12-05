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5 декабря, 07:50

Объявленный в розыск основатель "Тануки" раскрыл своё местонахождение

Объявленный в розыск основатель "Тануки" и "Ерша" находится в Лондоне

Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов оказался шокирован новостью о том, что МВД РФ объявило его в международный розыск. По словам предпринимателя, он сейчас находится в Лондоне.

"Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге", — сказал он в интервью порталу forbes.kz, отметив, что вышел из всех российских проектов.

Бизнесмен подтвердил, что по иску действительно было начато судебное разбирательство, однако последние пару лет оно протекало в гражданском порядке, ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло.

Лайф выяснил, за что основателю сети "Тануки" грозит пять лет колонии

Лайф выяснил, за что основателю сети "Тануки" грозит пять лет колонии

Напомним, в середине ноября ресторатор был объявлен в федеральный розыск. Как уже рассказывал Лайф, уголовное дело, возбуждённое в отношении него, связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в "Москве-Сити". Арендодатель "Промтехноком" обвинил руководство премиального спортзала, в том числе и учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей — из-за неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. В итоге 20 ноября на Орлова подали уже в международный розыск.

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ТАСС / Андрей Титов

Николь Вербер
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