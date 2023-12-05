Объявленный в розыск основатель "Тануки" раскрыл своё местонахождение

Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов оказался шокирован новостью о том, что МВД РФ объявило его в международный розыск. По словам предпринимателя, он сейчас находится в Лондоне.

"Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге", — сказал он в интервью порталу forbes.kz, отметив, что вышел из всех российских проектов.