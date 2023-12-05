Турчак назвал заслугой Путина, что в России можно найти работу и содержать семью

Даже рекордное количество санкций не затормозило Россию, а по итогам текущего года ожидается приличный рост экономики. Об этом заявил во вторник, 5 декабря, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в ходе выступления на партийной дискуссионной площадке "Верю в Россию".

Он отметил, что сегодня россияне осознают, что могут найти работу и прокормить семью. По словам Турчака, при Владимире Путине выросло целое поколение, которое "не знает, что может быть иначе".

"Сегодня люди знают: если у них появятся дети, государство обеспечит их медициной, образованием, молочной кухней, питанием в школе, выделит материнский капитал. Если ты выбрал службу Родине — страна позаботится и о тебе, и о членах твоей семьи", — отметил он.