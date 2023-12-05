Турчак назвал заслугой Путина, что в России можно найти работу и содержать семью
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Фото © Kremlin.ru
Даже рекордное количество санкций не затормозило Россию, а по итогам текущего года ожидается приличный рост экономики. Об этом заявил во вторник, 5 декабря, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в ходе выступления на партийной дискуссионной площадке "Верю в Россию".
Он отметил, что сегодня россияне осознают, что могут найти работу и прокормить семью. По словам Турчака, при Владимире Путине выросло целое поколение, которое "не знает, что может быть иначе".
"Сегодня люди знают: если у них появятся дети, государство обеспечит их медициной, образованием, молочной кухней, питанием в школе, выделит материнский капитал. Если ты выбрал службу Родине — страна позаботится и о тебе, и о членах твоей семьи", — отметил он.
В начале года президент России Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала в новых регионах страны. Сделать это было решено за счёт детей, рождённых с 2007 года, которые также получат поддержку. На сегодняшний день размер маткапитала на первого ребёнка составляет 586,9 тыс. рублей, на второго — 775,6 тыс. рублей. А в 2024 году его размер составит 631 тыс. рублей и 834 тыс. рублей соответственно.