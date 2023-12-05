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5 декабря, 14:40

Путин прилетел в Пятигорск, где состоится заседание набсовета "Движение первых"

Президент Владимир Путин прилетел в Пятигорск, где он сегодня проведёт заседание наблюдательного совета "Движения первых".

Российское движение детей и молодёжи, получившее название "Движения первых", образовано по личному распоряжению главы государства Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Отделения "Движения первых" созданы во всех 89 регионах страны. Более 4,1 миллиона участников уже присоединились к движению.

Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом России

Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом России

А в апреле 2023 года Путин подписал указ о проведении в России Всемирного фестиваля молодёжи. Глава государства поручил кабмину в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения и определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения — с 29 февраля по 7 марта 2024 года.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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