Путин прилетел в Пятигорск, где состоится заседание набсовета "Движение первых"
Президент Владимир Путин прилетел в Пятигорск, где он сегодня проведёт заседание наблюдательного совета "Движения первых".
Российское движение детей и молодёжи, получившее название "Движения первых", образовано по личному распоряжению главы государства Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.
Отделения "Движения первых" созданы во всех 89 регионах страны. Более 4,1 миллиона участников уже присоединились к движению.
А в апреле 2023 года Путин подписал указ о проведении в России Всемирного фестиваля молодёжи. Глава государства поручил кабмину в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения и определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения — с 29 февраля по 7 марта 2024 года.