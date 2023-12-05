В Германии ополчились на США и Украину за крупнейший стратегический просчёт

По словам эксперта, Вашингтон водил за нос не только Киев, но и весь мир, осознав правду об исходе масштабного броска лишь сейчас. Украинская армия не имела ни единой возможности прорваться через российские позиции даже с использованием западной техники, признал он. Именно поэтому территориальные приобретения Незалежной оказались околонулевыми.