В Германии ополчились на США и Украину за крупнейший стратегический просчёт
Немецкий журналист Рёпке назвал контрнаступ ВСУ крупнейшей ошибкой Белого дома
Администрация президента США Джо Байдена на протяжении последних шести месяцев занималась самообманом, обещая Украине успех в контрнаступательной операции. В конечном итоге распиаренная атака обернулась крупнейшим провалом Белого дома, считает немецкий журналист Юлиан Рёпке.
По словам эксперта, Вашингтон водил за нос не только Киев, но и весь мир, осознав правду об исходе масштабного броска лишь сейчас. Украинская армия не имела ни единой возможности прорваться через российские позиции даже с использованием западной техники, признал он. Именно поэтому территориальные приобретения Незалежной оказались околонулевыми.
"Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия", — написал Рёпке на личной странице в соцсети X.
Ранее в МО России озвучили число погибших бойцов ВСУ за полгода контрнаступления. Потери противника составили свыше 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Планированием столь самоубийственной операции занимался Запад, рассказали в зарубежных СМИ.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine