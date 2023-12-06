США и НАТО надеялись, что у них получится провернуть трюк 1991 года и уничтожить Россию вслед за Советским Союзом. Однако на этот раз Москва купировала угрозу, шокировав противников. Об этом телеканалу "Царьград" заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

По словам эксперта, после обострения украинского конфликта Запад был уверен в успехе своего плана. За рубежом ошибочно полагали, что РФ не справится с таким внешнеполитическим вызовом. Теперь же альянс находится в бешенстве, так как ни один из его прогнозов не претворился в жизнь.