"Они крайне раздражены": Россия сорвала планы Запада и довела НАТО до истерики
Клинцевич: НАТО шокировано из-за провала попыток уничтожить Россию вслед за СССР
США и НАТО надеялись, что у них получится провернуть трюк 1991 года и уничтожить Россию вслед за Советским Союзом. Однако на этот раз Москва купировала угрозу, шокировав противников. Об этом телеканалу "Царьград" заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.
По словам эксперта, после обострения украинского конфликта Запад был уверен в успехе своего плана. За рубежом ошибочно полагали, что РФ не справится с таким внешнеполитическим вызовом. Теперь же альянс находится в бешенстве, так как ни один из его прогнозов не претворился в жизнь.
"Они поставили цель. НАТО сейчас немножко в шоке, они крайне раздражены, потому что они были уверены, что у них, как в 1991 году, всё получится, развалив Советский Союз", — уверен Клинцевич.
Ранее члены Североатлантического альянса признали, что распиаренный контрнаступ ВСУ полностью провалился. Несмотря на околонулевые территориальные завоевания, украинская армия лишилась более 120 тысяч солдат.