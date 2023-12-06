За работой и пенсией: Названа цель возвращения релокантов в Россию

Ежегодное возвращение в РФ от 50 до 70 тысяч релокантов может быть вызвано их стремлением воспользоваться местными социальными благами, уверен экономист Олег Сухарев. Однако своим присутствием покидавшие родину россияне не нанесут существенного вреда экономике, заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

"Возможно, часть вернётся, чтобы насладиться пенсией, какая-то часть — трудоустроиться. Важно отметить, что существует дефицит в некоторых наукоёмких областях. Возможно, это восполнится, но не стоит обольщаться", — уверен эксперт.

Также Сухарев призвал не создавать вокруг этой темы такой же ажиотаж, который сопровождал релокантов во время отъезда. Он не исключил, что часть соотечественников может вновь покинуть родину при удобном случае. Гораздо больше внимания нужно уделять местным специалистам, которые честно исполняют свой долг, но находятся в тени, призвал экономист.