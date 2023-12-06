Будапешт затроллил американского посла, возомнившего себя губернатором Венгрии

Глава диппредставительства США в Будапеште Дэвид Прессман ведёт себя так, будто Венгрия является американским штатом, а он — губернатор. Так о поведении посла высказались в МИД европейского государства.

Напомним, что Прессман неоднократно позволял себе критиковать венгерские власти за позицию по украинскому кризису. А в последний раз дипломата не устроили плакаты, украсившие 12-й фестиваль еврейского кино в Будапеште. Они содержали намёки на связь семейства бизнесменов Соросов с властями ЕС.