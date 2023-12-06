Будапешт затроллил американского посла, возомнившего себя губернатором Венгрии
МИД Венгрии: Посол США Прессман возомнил себя губернатором 51-го штата США
Посол США в Венгрии Дэвид Прессман. Обложка © X / Ambassador David Pressman
Глава диппредставительства США в Будапеште Дэвид Прессман ведёт себя так, будто Венгрия является американским штатом, а он — губернатор. Так о поведении посла высказались в МИД европейского государства.
Напомним, что Прессман неоднократно позволял себе критиковать венгерские власти за позицию по украинскому кризису. А в последний раз дипломата не устроили плакаты, украсившие 12-й фестиваль еврейского кино в Будапеште. Они содержали намёки на связь семейства бизнесменов Соросов с властями ЕС.
"Дэвид Прессман ведёт себя так, словно Венгрия — 51-й штат США, а он в нём губернатор", — высказался об очередной выходке посла секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Тамаш Менцер.
Тем временем Европейский союз оказался в шаге от серьёзного кризиса, связанного с принятием Украины в объединение. Против расширения ЕС ожидаемо выступит премьер Венгрии Орбан, который заручился поддержкой.