Год семьи в России начнётся с большого тематического форума 6 декабря, 09:56 Shutterstock

В России Год семьи начнётся со Всероссийского семейного форума. Такая инициатива была озвучена и поддержана на заседании Наблюдательного совета "Движения первых", которое прошло 5 декабря под председательством президента РФ Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие дети, их родители и наставники, а модератором выступил председатель движения Григорий Гуров. Участники рассказали Путину о результатах деятельности "Первых", а также о развитии семейного сообщества в России. Президент поблагодарил активистов и подчеркнул, что их "работа вносит важный вклад в укрепление тех ценностей, которые объединяют наше общество". Путин также ответил на вопрос о самом ярком воспоминании из детства.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании "Движения первых". Видео © "Движение первых"

"Мама поставила меня в угол, не помню уже, за что. Потом ходила и грозно спрашивала: "Ты будешь прощение просить или нет?" Закончилось тем, что мама сама начала меня целовать, вытащила из этого угла. И этим вся история закончилась", — сказал глава государства.

Он также поинтересовался у присутствующих, как развивается общественная жизнь "Движения первых". По словам представителя совета родительского сообщества Екатерины Рыкун, очень замечательно, что продолжаются традиции советских школ, преемственность поколений, проходят семейные мероприятия.

"Важно, что дети могут принимать участие вместе с родителями. Мы, например, вместе с другими семьями совершили восхождение на гору Бештау. Хочу сказать, что такие совместные мероприятия дают возможность иначе проявить себя, тем самым укрепляются взаимоотношения между родителями и детьми", — добавила Рыкун.

Также она предложила начать Год семьи с проведения Всероссийского семейного форума "Движения первых". Эту инициативу уже поддержала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, предложив подумать над тем, как и в каком формате пройдёт встреча.

"Семейный форум станет важным событием в развитии семейного сообщества "Первых". Крепкая семья — одна из наших ключевых ценностей, именно поэтому дети и родители вместе создают семейное сообщество. В этом реализуются важные принципы "Движения первых" — воспитание на собственном примере и развитие связей между поколениями", — подчеркнула вице-премьер.

Она напомнила, что юннатское движение, волонтёрские отряды, походный туризм хорошо знакомы предыдущим поколениям. Эти проекты получат новое прочтение в "Движении первых" и создадут основу для диалога участников разных возрастов, заключила Голикова.

Как писал Лайф, Путин объявил 2024-й Годом семьи. Данное решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство к 27 декабря утвердит план мероприятий и создаст организационный комитет.

Авторы Татьяна Миссуми