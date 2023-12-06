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6 декабря, 09:40

Александра Лазарева назначили главой театра Российской армии

МО: Александр Лазарев назначен главным режиссёром театра Российской армии

<p>Обложка © Артём Геодакян / ТАСС</p>

Обложка © Артём Геодакян / ТАСС

Народного артиста РФ Александра Лазарева назначили главным режиссёром театра Российской армии. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее пост главы в течение 25 лет занимал режиссёр Борис Морозов. Он оставил должность в 2020 году, говорится на сайте театра.

Александр Лазарев известен своей ролью Анатолия в фильме Вячеслава Криштофовича "Приятель покойника". Лазарев снял фильмы "Поминальная молитва" и "Бег". Кроме того, он является одним из ведущих актёров "Ленкома".

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Напомним, что ранее должность главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии была предложена сербскому кинорежиссёру Эмиру Кустурице. С предложением к нему обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако позже Кустурица заявил, что не планировал возглавлять театр. По его словам, возникла путаница с переводом его слов, а он лишь хотел поставить несколько спектаклей.

Ян Поланин
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