Александра Лазарева назначили главой театра Российской армии

Ранее пост главы в течение 25 лет занимал режиссёр Борис Морозов. Он оставил должность в 2020 году, говорится на сайте театра.

Александр Лазарев известен своей ролью Анатолия в фильме Вячеслава Криштофовича "Приятель покойника". Лазарев снял фильмы "Поминальная молитва" и "Бег". Кроме того, он является одним из ведущих актёров "Ленкома".

Напомним, что ранее должность главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии была предложена сербскому кинорежиссёру Эмиру Кустурице. С предложением к нему обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако позже Кустурица заявил, что не планировал возглавлять театр. По его словам, возникла путаница с переводом его слов, а он лишь хотел поставить несколько спектаклей.