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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 6 декабря 2023, 10:22

В Кремле ответили на вопрос о "мирных" знаках от Киева из-за блокировки денег Запада

Песков: СВО продолжается, поскольку Украина отвергает дипломатические пути

Россия по-прежнему движется к достижению целей, поставленных в ходе спецоперации, а уменьшение поддержки Западом Украины никак не повлияет на возможное начало переговоров между странами. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это никак не связано. <…> Ещё раз повторяю, для нас главное — достичь наших целей. Конечно, предпочтительнее достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", — ответил представитель Кремля на вопрос, хочет ли Киев начать переговоры с Москвой на фоне сокращения западной помощи.

Политолог одним аргументом разнёс "формулу" Явлинского по примирению России и Украины
Политолог одним аргументом разнёс "формулу" Явлинского по примирению России и Украины

Ранее сообщалось, что Россия готова провести переговоры с Украиной на территории третьей стороны, в том числе Венгрии или любого другого государства. Самое главное, чтобы Киев и его западные кураторы были готовы вести конструктивный диалог. При этом Украина рискует остаться без поддержки из-за срыва переговоров в Сенате США.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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