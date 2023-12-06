В Кремле ответили на вопрос о "мирных" знаках от Киева из-за блокировки денег Запада

Россия по-прежнему движется к достижению целей, поставленных в ходе спецоперации, а уменьшение поддержки Западом Украины никак не повлияет на возможное начало переговоров между странами. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это никак не связано. <…> Ещё раз повторяю, для нас главное — достичь наших целей. Конечно, предпочтительнее достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", — ответил представитель Кремля на вопрос, хочет ли Киев начать переговоры с Москвой на фоне сокращения западной помощи.