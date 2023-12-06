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6 декабря, 00:48

Политолог одним аргументом разнёс "формулу" Явлинского по примирению России и Украины

Политолог Косоруков: Метод Явлинского по достижению мира на Украине лишён смысла

Конфликт России и Украины нельзя сравнивать с былым противостоянием Франции и Германии, как это сделал основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Так о предложении экс-депутата высказался старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков.

Ранее Явлинский призвал Москву и Киев воспользоваться опытом Берлина и Парижа, которые долгие годы воевали за Эльзас и Лотарингию, но в конечном итоге стали союзниками. Впрочем, считает политолог, данное сравнение неуместно, так как у Украины и РФ не было серьёзных противоречий, а старт конфликту дал геноцид русскоязычного населения Незалежной с 2014 года.

"Абсолютно лишённое какого-либо практического смысла предложение. Франция и Германия, когда происходило становление национальных государств и шла промышленная революция, когда была эпоха буржуазных революций и войн, объективно столкнулись на Европейском континенте. И только две мировые войны положили конец этой розни", — напомнил Косоруков в беседе с РИАМО.

Политолог назвал ключевое условие для переговоров между Россией и Украиной

Политолог назвал ключевое условие для переговоров между Россией и Украиной

Также собеседник агентства назвал свой способ принести мир в регион. Он напомнил, что политические, экономические и культурные границы между Россией и Украиной долгое время были условными. Но всё изменило вмешательство Запада.

"Искусственный абсолютно отрыв Украины от России произошёл под прямым давлением, финансированием и агрессивными действиями США и стран НАТО. Вот этому всему нужно положить конец и развернуть ситуацию на 180 градусов", — озвучил "формулу мира" Косоруков.

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В Австрии сочли безумием возможное принятие Украины в ЕС

Ранее в Кремле подтвердили, что Москва всё ещё рассчитывает достичь целей спецоперации мирным путём, используя дипломатию. Впрочем, Лондон и Вашингтон не разрешают Киеву соглашаться на переговоры.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Илья Пушкарев
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