Политолог одним аргументом разнёс "формулу" Явлинского по примирению России и Украины

Конфликт России и Украины нельзя сравнивать с былым противостоянием Франции и Германии, как это сделал основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Так о предложении экс-депутата высказался старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков.

Ранее Явлинский призвал Москву и Киев воспользоваться опытом Берлина и Парижа, которые долгие годы воевали за Эльзас и Лотарингию, но в конечном итоге стали союзниками. Впрочем, считает политолог, данное сравнение неуместно, так как у Украины и РФ не было серьёзных противоречий, а старт конфликту дал геноцид русскоязычного населения Незалежной с 2014 года.

"Абсолютно лишённое какого-либо практического смысла предложение. Франция и Германия, когда происходило становление национальных государств и шла промышленная революция, когда была эпоха буржуазных революций и войн, объективно столкнулись на Европейском континенте. И только две мировые войны положили конец этой розни", — напомнил Косоруков в беседе с РИАМО.

Также собеседник агентства назвал свой способ принести мир в регион. Он напомнил, что политические, экономические и культурные границы между Россией и Украиной долгое время были условными. Но всё изменило вмешательство Запада.