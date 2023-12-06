Вассерман сделал неутешительный прогноз для Украины по срокам помощи от НАТО
Вассерман: Через 1–5 лет НАТО перестанет оказывать Украине всяческую помощь
Раскол между Европой и Украиной неизбежен. Поддержки НАТО для Киева хватит максимум на несколько лет, после чего они разойдутся в разные стороны, а членства в Североатлантическом альянсе Киеву никогда не видать, заявил депутат Госдумы, публицист и известный интеллектуал Анатолий Вассерман.
"Я не берусь утверждать, что уже сейчас происходит перелом в поддержке Украины, но уверен, что такой перелом неизбежен. Более того, специалисты полагают, что нашего запаса прочности хватит на срок, исчисляемый десятилетиями, так что мы этот перелом рано или поздно обеспечим", — приводит его слова aif.ru.
Как отметил Вассерман, по оценкам разных специалистов, речь идёт от года до пяти лет. Именно на такой срок стоит рассчитывать, говоря о запасе прочности НАТО.
Напомним, ранее и сам Зеленский начал сомневаться в том, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО. Между тем некоторые члены альянса уже начали отступать от своих обещаний и отказываться от поддержки Киева. Однако недавно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал Киеву "существенную помощь" вопреки демаршу уже трёх членов организации.
LIFE / Андрей Тишин