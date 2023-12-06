Вассерман сделал неутешительный прогноз для Украины по срокам помощи от НАТО

Раскол между Европой и Украиной неизбежен. Поддержки НАТО для Киева хватит максимум на несколько лет, после чего они разойдутся в разные стороны, а членства в Североатлантическом альянсе Киеву никогда не видать, заявил депутат Госдумы, публицист и известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

"Я не берусь утверждать, что уже сейчас происходит перелом в поддержке Украины, но уверен, что такой перелом неизбежен. Более того, специалисты полагают, что нашего запаса прочности хватит на срок, исчисляемый десятилетиями, так что мы этот перелом рано или поздно обеспечим", — приводит его слова aif.ru.