"Кому под шконкой, кому у параши": Вассерман жёстко ответил русофобам, которые сочувствуют Израилю
Вассерман разъяснил проблему "русской интеллигенции", сочувствующей Израилю
Депутат Госдумы, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман ответил уехавшим из РФ представителям "интеллигенции", которые не скрывают русофобских взглядов и сейчас сочувствуют Израилю. Он рассказал, есть ли место таким гражданам в нашем обществе.
"Место есть любому, просто это разные места: кому под шконкой, кому у параши", — сказал он в беседе с "Царьградом".
Вассерман отметил, что так называемая русская интеллигенция воспринимает Израиль как образец западной культуры, хотя на деле это далеко не так. Для "интеллигенции" всё, что делается в России, — это жалкое подобие Запада, а всё, что делается Израилем, — хорошо. По словам депутата, такое преклонение перед Западом слишком опасно, поскольку лишает человека стремления к самостоятельному творчеству. Впрочем, добавил публицист, для большей части "русской интеллигенции" важно не творить, а именно копировать. На фоне этого становится ясно, что их отношение к России — это "отношение совершенно не творческих людей к почве, где возможно и даже нужно творчество", резюмировал Вассерман.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи. Байден ранее заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС.
ТАСС / Владимир Гердо