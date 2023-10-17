"Кому под шконкой, кому у параши": Вассерман жёстко ответил русофобам, которые сочувствуют Израилю

Вассерман отметил, что так называемая русская интеллигенция воспринимает Израиль как образец западной культуры, хотя на деле это далеко не так. Для "интеллигенции" всё, что делается в России, — это жалкое подобие Запада, а всё, что делается Израилем, — хорошо. По словам депутата, такое преклонение перед Западом слишком опасно, поскольку лишает человека стремления к самостоятельному творчеству. Впрочем, добавил публицист, для большей части "русской интеллигенции" важно не творить, а именно копировать. На фоне этого становится ясно, что их отношение к России — это "отношение совершенно не творческих людей к почве, где возможно и даже нужно творчество", резюмировал Вассерман.