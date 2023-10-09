Вассерман объяснил, почему вражда между евреями и арабами никогда не закончится
Вассерман: Конфликт между евреями и арабами будет длиться вечно
Конфликт между евреями и арабами будет идти всегда, поскольку у обеих сторон есть неразрешимые противоречия. Таким мнением поделился депутат Госдумы, известный интеллектуал Анатолий Вассерман.
Он отметил, что эти два народа живут по разным понятиям и обычаям — и это становится камнем преткновения в их отношениях. Парламентарий обратил внимание, что у евреев и арабов принципиально разное представление о земельной собственности, которое на сегодняшний день так и не преодолено. К примеру, согласно арабскому обычаю, владелец земли может меняться, но обязательства перед арендаторами этой земли сохраняются на протяжении нескольких поколений.
"А по еврейским обычаям, если вы купили землю, вы можете с ней делать всё, что сочтёте нужным. Это только один пример, самый простой, но из него понятно, что при таком различии обычаев ужиться двум народам крайне трудно", — отметил Вассерман в беседе с NEWS.ru.
В заключение депутат подчеркнул, что уже не одно поколение аналитиков и политиков пытаются решить эту проблему, но выход пока так и не найден.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.
АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей