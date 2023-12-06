В России хотят расширить категории айтишников для отсрочки от армии

В Минцифры прорабатывают вопрос о расширении категорий IT-специалистов для получения отсрочки от срочной службы в армии. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного часа в Госдуме в среду, 6 декабря.

"Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы", — проанонсировал он.

Напомним, что этой осенью президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для специалистов, работающих в IT-сфере, с 27 до 30 лет. Таким образом, изменения внесены в Указ президента РФ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий". Они начнут действовать с 1 января 2024 года. А в октябре сообщалось, что Минобороны и Главная военная прокуратура проведут проверку по факту нескольких отказов предоставить отсрочку от военной службы IТ-специалистам.