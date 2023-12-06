СМИ узнали, что пропавший экс-глава МИД Китая мог умереть от пыток
Politico: Пропавший экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер от суицида или пыток
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Бывший глава МИД Китая Цинь Ган, который покинул пост в июле этого года, с тех пор так и не появлялся на публике. Как сообщает Politico со ссылкой на источник, он мог покончить с собой или умереть из-за пыток.
Так, есть несколько версий произошедшего с китайским дипломатом. По одной из них, Цинь Ган в настоящее время находится в госпитале в Пекине, однако, по другим данным, он погиб. Экс-министр мог скончаться в результате пыток или же сам свести счёты с жизнью. При этом официальное заявление от Правительства КНР опубликовано пока не было.
Напомним, последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня, когда в Пекине состоялась встреча с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Уже в июле Парламент Китая принял решение о кадровых перестановках: сменил Цинь Гана на заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Китайские СМИ писали о таинственном "исчезновении" Гана, который перестал появляться на публике, а недавно WSJ сообщила, его якобы уволили за внебрачные связи в США.