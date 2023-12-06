СМИ узнали, что пропавший экс-глава МИД Китая мог умереть от пыток

Бывший глава МИД Китая Цинь Ган, который покинул пост в июле этого года, с тех пор так и не появлялся на публике. Как сообщает Politico со ссылкой на источник, он мог покончить с собой или умереть из-за пыток.

Так, есть несколько версий произошедшего с китайским дипломатом. По одной из них, Цинь Ган в настоящее время находится в госпитале в Пекине, однако, по другим данным, он погиб. Экс-министр мог скончаться в результате пыток или же сам свести счёты с жизнью. При этом официальное заявление от Правительства КНР опубликовано пока не было.