В Кремле заявили, что не знают о призывах американского генерала "резать глотки русским"

В Кремле решили не комментировать материал американской газеты The Washington Post, в котором утверждается, что генерал Марк Милли якобы призывал украинских военных "резать глотки русским". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он таких заявлений не видел.

Тем временем сам визит главы государства в ОАЭ уже начался. Российского лидера у трапа встретил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, а также почётный караул. А пока Путин в сопровождении кавалерийского эскорта ехал во дворец Каср аль-Ватан (Дворец нации), где в эти минуты общается с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, местная пилотажная группа рисовала в небе над Абу-Даби российский триколор.