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Регион
Опубликовано 6 декабря 2023, 11:58
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В Кремле заявили, что не знают о призывах американского генерала "резать глотки русским"

Песков заявил, что не видел заявлений Милли с призывами "резать глотки русским"

В Кремле решили не комментировать материал американской газеты The Washington Post, в котором утверждается, что генерал Марк Милли якобы призывал украинских военных "резать глотки русским". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он таких заявлений не видел.

"Я не видел таких заявлений", — сказал Песков перед сегодняшним визитом Путина в Абу-Даби.

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Песков поделился с Лайфом ожиданиями от визита Путина в ОАЭ

Тем временем сам визит главы государства в ОАЭ уже начался. Российского лидера у трапа встретил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, а также почётный караул. А пока Путин в сопровождении кавалерийского эскорта ехал во дворец Каср аль-Ватан (Дворец нации), где в эти минуты общается с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, местная пилотажная группа рисовала в небе над Абу-Даби российский триколор.

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Александр Юнашев
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