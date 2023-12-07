От пути художников до монастырей: Названы 5 близких направлений из Москвы, где отдохнуть в январские каникулы

Предстоящие новогодние каникулы подарят москвичам долгожданную возможность выехать за пределы большого города и насладиться атмосферой зимней провинции. Для любителей автобусных туров "Вечерняя Москва" подготовила пять нетривиальных направлений, исследованию которых можно посвятить выходные.

Популярностью во все времена пользовалась Таруса Калужской области, ставшая местом поиска вдохновения для многих писателей и художников. Полюбоваться берегами Оки любили Константин Паустовский и Василий Поленов, а семья Марины Цветаевой приезжала сюда отдыхать. Дорога до Тарусы не утомит путешественников, так как занимает чуть более двух часов.

А вот любителям науки стоит присмотреться к Обнинску, посоветовали эксперты сервиса путешествий tutu. Здесь можно посетить первую в мире атомную электростанцию, построенную ещё в 50-х годах. Сейчас объект не функционирует, а потому не представляет угрозы для посетителей. Ехать сюда недалеко — около полутора часов.

Во Владимирской области внимания заслуживают сразу два города — Юрьев-Польский и Кольчугино. Первый знаменит обилием монастырей. Некоторые из них были построены ещё в XIII веке. Кольчугино же удивит столичных путешественников рабочей атмосферой. В нём сосредоточены предприятия и заводы с многовековой историей. Добираться до городов чуть дольше — порядка трёх часов.

Завершает список Калязин — уютный городок в Тверской области. Его главной достопримечательностью является колокольня, расположенная на крошечном островке посреди водной глади. Дорога в одну сторону тоже займёт около трёх часов.