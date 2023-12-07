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Регион
Опубликовано 7 декабря 2023, 04:15
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Антонов назвал недопустимыми заявления о прямом столкновении армий РФ и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимой провокационную риторику властей США о возможности прямого столкновения солдат двух стран.

"Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — сказал дипломат, слова которого приводятся в телеграм-канале дипмиссии.

По мнению Антонова, Соединённые Штаты "окончательно потеряли связь с реальностью" в подобных рассуждениях, пытаясь подлить масла в огонь конфликта на Украине.

Байден считает, что Россия после победы на Украине может атаковать страны НАТО
Байден считает, что Россия после победы на Украине может атаковать страны НАТО

В свою очередь, заявление президента США Джо Байдена об атаке России на одну из стран НАТО необходимо для оправдания расходов Вашингтона на Киев, уверен посол.

Ранее Лайф рассказывал, что Сенат США ожидаемо заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Американский лидер Джо Байден до этого решения называл прекращение поддержки Украины от Соединённых Штатов абсолютным сумасшествием.

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t.me / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Артур Лапсаков
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