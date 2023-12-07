Антонов назвал недопустимыми заявления о прямом столкновении армий РФ и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимой провокационную риторику властей США о возможности прямого столкновения солдат двух стран.

"Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — сказал дипломат, слова которого приводятся в телеграм-канале дипмиссии.

По мнению Антонова, Соединённые Штаты "окончательно потеряли связь с реальностью" в подобных рассуждениях, пытаясь подлить масла в огонь конфликта на Украине.