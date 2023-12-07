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Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

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Ученица гимназии в Брянске стреляла по мальчикам, которые её дразнили

7 декабря, 07:56
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t.me / SHOT

Восьмиклассница, которая принесла в брянскую школу дробовик отца, стреляла по мальчикам, которые, предположительно, дразнили девочку и постоянно над ней подшучивали. SHOT публикует видео с места событий.

Стрельба в школе Брянска. Видео © t.me / SHOT

Стрелявшая прошла сразу в кабинет, где у её класса начался урок биологии, там она и произвела около пяти выстрелов, после чего свела счёты с жизнью.

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Врачи борются за жизнь 14-летнего школьника, раненного при стрельбе в Брянске

Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика. Два человека погибли и четверо пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая, один из раненых мальчиков находится в реанимации с большой потерей крови. Сейчас школа оцеплена. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её ребятам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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