Ученица гимназии в Брянске стреляла по мальчикам, которые её дразнили 7 декабря, 07:56 3168 3168 t.me / SHOT

Восьмиклассница, которая принесла в брянскую школу дробовик отца, стреляла по мальчикам, которые, предположительно, дразнили девочку и постоянно над ней подшучивали. SHOT публикует видео с места событий.

Стрельба в школе Брянска. Видео © t.me / SHOT

Стрелявшая прошла сразу в кабинет, где у её класса начался урок биологии, там она и произвела около пяти выстрелов, после чего свела счёты с жизнью.

Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика. Два человека погибли и четверо пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая, один из раненых мальчиков находится в реанимации с большой потерей крови. Сейчас школа оцеплена. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её ребятам.

Авторы Татьяна Миссуми