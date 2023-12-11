День Андреевского флага, Международный день гор, Степаны-зимние: Праздники и приметы 11 декабря Сегодня, 11 декабря 2023 года, в России отмечается праздник, связанный с одним из исторических решений Петра I. Также на эту дату приходится международный день, который в нашей стране можно отмечать в полной мере в силу её уникальных географических особенностей. 10 декабря, 21:01 11 декабря отмечается День Андреевского флага. Фото © Shutterstock

День Андреевского флага

11 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из символов России, — День Андреевского флага. Рассказываем подробнее: Это неофициальный российский праздник.

Ежегодно отмечается 11 декабря, по календарю не смещается.

Приурочен к дате создания флага Петром I.

Памятные мероприятия проходят на Военно-морском флоте России.

Андреевский флаг был создан 324 года назад. 11 декабря 1699 года Пётр I сделал его официальным символом военного флота страны. Объяснил он это тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла Святое Крещение. Государь работал над проектом флага сам, и было несколько вариантов. В 1720 году Андреевский флаг в нынешнем его виде был утверждён в Уставе. Пётр I давал такое описание символу: "Флаг белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он".

Андреевский флаг развевался на мачтах российских кораблей до 1917 года, под ним шли в бой многие поколения русских моряков, а учёные открывали новые земли. После революции 1917 года этот исторический символ был низвергнут, чтобы в 1991 году стать основным флагом Военно-морского флота России. Для россиян он был и остаётся символом славы и доблести русского флота. Благодаря кораблям ВМФ России Андреевский флаг появляется во всех стратегически важных точках мирового океана. Моряки с гордостью несут службу под этим знаменем, сохраняя и приумножая традиции флота Отечества.

Международный день гор

11 декабря отмечается Международный день гор. Фото © Freepik / wirestock

11 декабря отмечается также Международный день гор — праздник, который России касается больше, чем многих других стран. Рассказываем о нём: Это день интернациональный, официальный.

Утверждён Генассамблеей ООН в 2003 году после Международного года гор.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 11 декабря.

В этот день проводятся выставки, различные образовательные и информационные проекты, посвящённые горам.

Международный день гор, несмотря на то, что был утверждён ООН в 2003 году, на самом деле появился раньше. В 1992 году его учредили на Конференции по окружающей среде и развитию. Там приняли Повестку дня на XXI век, одна из глав которой стала вехой в истории развития горных районов. Именно этим регионам сейчас ООН призывает уделять внимание в Международный день гор. Просветительские мероприятия, приуроченные к этому дню, как правило, включают тематические выставки, конференции, лекции и семинары, также проводятся тематические занятия в школах.

Мало кто знает, что горы занимают почти четверть суши, на их территории живёт 15% населения мира. Они не только дают источник средств к существованию и благополучию почти для 1,1 млрд людей, но опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножия. При этом горы — довольно уязвимые экосистемы. У них особое глобальное значение как источника большей части мировых запасов пресной воды, места обитания уникальных биологических видов.

Всё это актуально и для России, ведь в нашей огромной стране так много удивляющий, вдохновляющих гор. Это в том числе величественные Кавказские горы, умиротворённые Алтайские, красивые Крымские, древние Уральские, труднодоступные Саяны. Горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах России, они покрывают более половины её территории.

Международный день танго

11 декабря отмечается Международный день танго. Фото © Shutterstock

11 декабря в России также можно отметить праздник, посвящённый яркому и чувственному танцу, — Международный день танго. Вот что известно о нём: Это интернациональный неофициальный праздник.

Каждый год отмечается в один день — 11 декабря.

Приурочен ко дню рождения "короля танго" Карлоса Гарделя.

В эту дату проводятся танцевальные соревнования и показательные выступления.

Танго — это аргентинский танец-импровизация. Есть несколько версий о его появлении. Самая популярная гласит, что сложился он в портовых пригородах Буэнос-Айреса, где на стыке XIX и XX веков сплелись в единое культурные традиции многих стран. В Аргентине поначалу это был танец бедных кварталов, иммигрантов, но вскоре он заявил о себе на весь мир.

Карлос Гардель (1887–1935 гг.), ко дню рождения которого приурочен праздник, был иммигрантом из Франции, который попал в Аргентину ещё в детстве. Он стал танцором, знаменитым на всю страну, а затем и на весь мир. Перебравшись в Европу, Гардель представил танго Парижу, откуда этот танец начал своё триумфальное шествие по странам и континентам.

В центре танго — мужчина и женщина, их взаимоотношения. Через него показываются страсти, конфликты, примирения, любовь, ревность, ненависть — всё, что наполняет человеческую жизнь. В 2009 году по решению ЮНЕСКО танго было внесено в список нематериального культурного наследия человечества.

День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма

11 декабря отмечается День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма. Фото © ddncrimea.ru

11 декабря одна из самых трагических дат в истории Крыма — там отмечается День памяти крымчаков и евреев – жертв нацизма: Это российский региональный официальный день памяти

Установлен был в 2004 году.

Приурочен к дате массовой казни крымчан гитлеровцами.

В эту дату в Крыму проводятся траурные митинги.

11 декабря 1941 года на десятом километре Феодосийского шоссе немецкие войска казнили тысячи мирных граждан: евреев, крымчаков, цыган, представителей других национальностей. Нацисты творили в Крыму геноцид до тех пор, пока полуостров не был освобождён советскими войсками. Только со второй половины ноября до конца декабря 1941 года в городах и сёлах Крыма было убито более 20 тысяч евреев и двух с половиной тысяч крымчаков.

Чтобы сохранить память о тех страшных событиях, на полуострове учредили День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма. Он отмечается с 2004 года, когда власти автономной Республики Крым, входившей на тот момент ещё в состав Украины, подписали постановление об учреждении памятной даты. В 2015 году традиция чтить память погибших земляков была закреплена законом Республики Крым.

Приметы 11 декабря

Степаны-зимние

11 декабря Русская православная церковь чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового (715–767 гг.). Он родился в Константинополе в благочестивой христианской семье. Ещё в юности ушёл в монахи на Авксентьеву гору. Согласно преданию, за почитание Бога, строгую жизнь был наделён даром излечения больных. При императоре Константине Капрониме был отправлен в ссылку, заключён в темницу и жестоко избит, отчего и скончался.

На Руси в этот день отмечали праздник под названием Степаны-зимние. На него было принято гадать. Например, ходили слушать колодец: если воду слышно, то достаток будет. А ещё бросали монеты в сугроб. Если первой отыщется самая мелкая — к долгам, а самая крупная — к деньгам. Также на эту дату приходился Сойкин день. Эту яркую птицу ждали у окна: если прилетит к дому — к большой удаче. А ещё считалось, что, услышав её, нужно следовать за пернатой — она укажет путь к счастью.

Погодные приметы 11 декабря

Наступила оттепель — скоро ждать затяжных морозов.

Сухой мороз — и лето будет засушливым.

Большие сугробы — к урожайному лету.

Именинники 11 декабря

11 декабря может отмечать именины российская актриса Анна Ковальчук. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Сегодня, 11 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Алексей

Андрей

Анна

Василий

Григорий

Даниил

Иван

Константин

Николай

Павел

Пётр

Серафим

Сергей

Степан

Тимофей

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев