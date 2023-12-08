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Памфилова заявила, что многодневное голосование пришлось россиянам "по душе"

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Памфилова заявила, что многодневное голосование пришлось россиянам "по душе"

Глава ЦИК Памфилова: Многодневное голосование становится традиционным для России

8 декабря, 09:08
<p>Памфилова заявила, что многодневное голосование пришлось "по душе" россиянам. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев</p>

Памфилова заявила, что многодневное голосование пришлось "по душе" россиянам. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Многодневное голосование на выборах становится уже традиционным для России. Об этом рассказала Элла Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу, 8 декабря. По её словам, избиратели положительно оценивают эту практику, она пришлась им "по душе".

"Голосование в течение трёх дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Но процесс ещё идёт, он динамичный", отметила председатель ЦИК.

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Напомним, накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. А сегодня, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос о трёхдневном голосовании.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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