Памфилова заявила, что многодневное голосование пришлось россиянам "по душе"
Глава ЦИК Памфилова: Многодневное голосование становится традиционным для России
Памфилова заявила, что многодневное голосование пришлось "по душе" россиянам. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев
Многодневное голосование на выборах становится уже традиционным для России. Об этом рассказала Элла Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу, 8 декабря. По её словам, избиратели положительно оценивают эту практику, она пришлась им "по душе".
"Голосование в течение трёх дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Но процесс ещё идёт, он динамичный", — отметила председатель ЦИК.
Напомним, накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. А сегодня, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос о трёхдневном голосовании.