"Очень ёмко": Представлен логотип предстоящих выборов президента России

На заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации представили логотип предстоящих президентских выборов. Они состоятся с 15 по 17 марта.

Логотип предстоящих президентских выборов. Видео © Telegram / ЦИК

"Давайте покажем наш логотип, мы готовили разные варианты, но с учётом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип. Всё просто, лаконично, очень ёмко", — заявила в ходе заседания глава ЦИК Элла Памфилова.

Логотип состоит из латинской буквы V, окрашенной в цвета российского триколора, а также надписи "Выборы президента России 15–17 марта 2024".