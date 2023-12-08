"Очень ёмко": Представлен логотип предстоящих выборов президента России
ЦИК представил логотип предстоящих выборов президента России
На заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации представили логотип предстоящих президентских выборов. Они состоятся с 15 по 17 марта.
Логотип предстоящих президентских выборов. Видео © Telegram / ЦИК
"Давайте покажем наш логотип, мы готовили разные варианты, но с учётом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип. Всё просто, лаконично, очень ёмко", — заявила в ходе заседания глава ЦИК Элла Памфилова.
Логотип состоит из латинской буквы V, окрашенной в цвета российского триколора, а также надписи "Выборы президента России 15–17 марта 2024".
Напомним, что голосование на выборах президента России впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно. Самовыдвиженцы должны подать документы до 27 декабря.
ТАСС / Михаил Терещенко